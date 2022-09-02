"Отправила в блок": Злющая Брухунова рвет и мечет после свидания Петросяна с горячей молодухой

По Татьяне Брухуновой после огласки отношений прокатилась волна негатива и агрессии со стороны народа: некоторые вторили, мол, на чужом несчастье счастья не построишь! Но пока обрести гармонию Евгению Петросяну с женой удается – по крайней мере об этом говорят соцсети супругов.
Сейчас звездная пара находится в Сочи. Комик активно готовится к "Юморине 2022". Ради масштабного концерта в город приехали его коллеги, среди которых и артистка "Петросян-шоу" Оксана Невежина. И все же прекрасно, что партнерам удалось устроить свидание в таких прекрасных условиях: солнце, море, чистый воздух и любимый многими фестиваль юмора!
К слову, звезды уже успели выйти на сцену и сделать пару фотографий для своих поклонников. На одном из последних снимков, появившихся в микроблоге Евгения Петросяна, он как раз стоит с Оксаной Невежиной: артистка в розовом платье и на каблуках придерживает мэтра под руку. При этом Татьяна Брухунова на кадрах замечена не было.
Но ей очевидно не до этого: пока муж выкладывает фотографии с горячей молодухой, она публично грызется с пользователями, которые не оценили ее последний снимок в купальнике. Кто-то отметил в комментариях, что брюнетка воспользовалась фотошоп, чтобы сделать свою талию утонченной. От таких слов звезда буквально рвет и мечет!
"Всех отправила в блок. Мне не нужны ваши комплексы. Не судите людей по себе", – обратилась к публике злющая супруга Евгения Петросяна.