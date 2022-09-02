Ух! Кричащая о нехватке секса жена старика Петросяна выгуляла голые прелести

Неудивительно, что этот союз у многих вызывает вопросы: мол, как такая юная Татьяна Брухунова может жить со стариком, который годится ей в отцы? Но супругов разница в возрасте ничуть не смущает, ведь в 2020 году девушка подарила Евгению Петросяну сына.
Счастлива ли в этом браке брюнетка на самом деле, остается только догадываться. Не так давно сексолог Ольга Кетоева высказала мнение, что удовольствие в браке она не получает: мол, своим поведением жена юмориста кричит о нехватке секса – яркими нелепыми нарядами и бесконечными никому ненужными интервью, которые она дает, чтобы получить свой гормон счастья.
А может быть, Татьяне Брухуновой просто-напросто нравится привлекать внимание к себе различными способами, в том числе показывая себя полураздетой. Сейчас молодая мама находится в Сочи, где, конечно, грех не пощеголять без одежды по солнечном пляжу. Собственно, жена Евгения Петросяна и решила выгулять свои голые прелести.
Купальник, который она на себя надела, открыл обзор на ноги и сочную грудь, а также дал повод для восхищения фигурой звезды со стороны фанатов.
"Ух! Ну хороша! Королева! Просто богиня!", – написали в комментариях под новой фотографией жены Евгения Петросяна пользователи.