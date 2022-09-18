Загнала под каблук: друзья потеряли Петросяна из-за Брухуновой

Шаг за шагом Татьяна Брухунова окутывала собой все сферы жизни Евгения Петросяна. Сначала была помощницей, затем стала возлюбленной, женой и, наконец, матерью его сына Вагана. Она так влюбила в себя юмориста, что он обнаружил в себе дикий инстинкт продолжения рода и, как стало известно накануне, хочет оставить после себя как можно больше детей.
Недавно Евгений, Татьяна и маленький Ваган уезжали отдыхать на море, где, судя по публикациям, отлично провели время. Некоторые, однако, за молодого отца порадоваться не могут. "Закрутила, завертела старика", – колко подмечают они.
Критики уверены, что молодка-жена полностью подчинила и загнала Петросяна под каблук. Бурную деятельность она, по их мнению, затеяла специально, чтобы сократить встречи Евгений Вагановича с друзьями, которые до сих общаются и с бывшей женой сатирика Еленой Степаненко.
Хейтеры утверждают, что в своих трудах Татьяна Брухунова преуспела: "Отвадила всех друзей." Да так, что в свой последний день рождения Петросян отказался от роскошного праздника, предпочтя провести этот день в компании жены и сына. "Не лыком шита", – не могут перестать злословить некоторые.
Друзья Евгения Петросяна, прочем, имеют диаметрально противоположное мнение.
Юморист Александр Морозов
защитил молодую семью, отметив, что "хороший супруг и отец головой ушел в семейные дела и заботы". И это, на его взгляд, полностью логично.