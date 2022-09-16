"Не спрашивая его": молодая жена прибрала к рукам имущество Петросяна

О романе возрастного Евгения Петросяна и молодой работнице его театра Татьяне Брухуновой стало известно примерно в 2018 году. Тогда никто не мог предположить, что эти отношения заставят юмориста развестись, жениться снова и даже стать отцом. Сейчас сыну пары уже 2 года, и Евгений Петросян уже подарил ему недвижимость на будущее.
Молодая жена юмориста Евгения Петросян, насмотревшись на громкий раздел имущества, начинает задумываться о финансовом положении себя и ребенка в случае разрыва со знаменитым отцом. Официальных заявлений об этом не было, но осторожность никогда не помешает. Уже сейчас Брухунова практически прибрала к рукам имущество Петросяна-младшего: права на квартиру маленького Вагана в Турции при разводе вполне могут перейти Татьяне.
"До достижения определенного возраста (14-18 лет) родители являются законными представителями ребенка. Они полностью распоряжаются его имуществом, не спрашивая его. Извлекать доходы будут они же", — пояснил адвокат Янис Юкша.
Евгению Петросяну следует быть осторожным. Юморист уже пережил один громкий развод с разделом имущества. 77-летнему мужчине стоит беречь свой третий брак, чтобы на старости лет не остаться ни с чем.