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Шоу-бизнес
"Не спрашивая его": молодая жена прибрала к рукам имущество Петросяна

"Не спрашивая его": молодая жена прибрала к рукам имущество Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова может оставить своего супруга ни с чем в случае развода.
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О романе возрастного Евгения Петросяна и молодой работнице его театра Татьяне Брухуновой стало известно примерно в 2018 году. Тогда никто не мог предположить, что эти отношения заставят юмориста развестись, жениться снова и даже стать отцом. Сейчас сыну пары уже 2 года, и Евгений Петросян уже подарил ему недвижимость на будущее.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Молодая жена юмориста Евгения Петросян, насмотревшись на громкий раздел имущества, начинает задумываться о финансовом положении себя и ребенка в случае разрыва со знаменитым отцом. Официальных заявлений об этом не было, но осторожность никогда не помешает. Уже сейчас Брухунова практически прибрала к рукам имущество Петросяна-младшего: права на квартиру маленького Вагана в Турции при разводе вполне могут перейти Татьяне.

"До достижения определенного возраста (14-18 лет) родители являются законными представителями ребенка. Они полностью распоряжаются его имуществом, не спрашивая его. Извлекать доходы будут они же", — пояснил адвокат Янис Юкша.

Евгению Петросяну следует быть осторожным. Юморист уже пережил один громкий развод с разделом имущества. 77-летнему мужчине стоит беречь свой третий брак, чтобы на старости лет не остаться ни с чем.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
16 сентября 2022, 10:31 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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