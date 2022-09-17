“Как можно больше детей”: заимевший молодуху-жену Петросян одержим диким инстинктом

Евгений Петросян, по словам таролога, мечтает стать многодетным отцом. Родить младенцев должна Татьяна Брухунова



Брак Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой оказался более крепким и жизнеспособным, чем прочили ему хейтеры. В самом начале их отношений скептики делали ставки: не протянут и года. Причинами называли большую разницу в возрасте и финансовый мезальянс.

Несмотря на желчные замечания, Евгений и Татьяна женаты уже четвертый год, растят двухлетнего сына Вагана и демонстрируют счастье в социальных сетях. Общественность, однако, гложет мысль: основан этот брак на искренних чувствах или же на расчете? Сколько еще продлится этот брак?

Чтобы получить ответы на эти вопросы, страждующие обратились к тарологу Марианне Абравитовой. Женщина осадила скептиков: ни с одной из пяти жен Петросян не был так счастлив. Лишь сейчас, по ее словам, он понял, что жизнь проходит и надо "уделить время своей душе и сердцу и объединиться в семью с Брухуновой".

Касаясь темы малолетнего Вагана Петросяна, таролог отметила, что мужчина утопает в любви к ребенку. Именно поэтому заимевший молодуху-жену Петросян, мечтает стать отцом еще не один раз. Абравитова уверяет, что юморист пришел к мысли: "На этой земле надо оставить как можно больше детей после себя." Стал, иными словами, одержим диким инстинктом продолжения рода.





