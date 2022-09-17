"Конец сказки": заявлено о разводе Петросяна с 33-летней женой

Большая разница в возрасте между супругами считается признаком брака по расчету. Может ли молодая девушка по-женски любить седого старика? Нынешняя пассия Евгения Петросяна пытается доказать, что да. Верится в это с трудом.
Только ленивый не корил Татьяну Брухунову в том, что она развалила многолетний брак юмориста с Еленой Степаненко. Поговаривали, мол, позарилась девица на богатство старого деда, да и ждет пока он окочурится.
Затравленная позором особа даже завела ребенка от звездного комика, рассчитывая на милость окружающих. Правда, свой беременный живот публике не показала. Может, и не было его никогда. Жесткие критики уверены: Евгений Петросян промахнулся с выбором спутницы.
Тем временем блогеры провоцируют россиян, обсуждая перспективу отношений комика с возлюбленной. Лена Миро полагает, что разлада в семье не предвидится. Но мысли о крахе союза ее не отпускают. "Должен же наступить конец сказки?" — выразилась звезда Сети.
Народ рассудил, что звездный брак обречен на провал. Заявлено было и о разводе, якобы 33-летняя Татьяна Брухунова устанет терпеть седого старикана и закрутит шашни с любовником. При этом некоторые усомнились, что Евгений Петросян вообще делит с женой супружеское ложе.