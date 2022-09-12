"Чуть ли не зоб!": распухшую до невероятных размеров Бузову уличили в страшной болезни

В последнее время Ольга Бузова сильно изменилась. Поклонники бьют тревогу.

После того, как Ольга Бузова получила травму руки и принимала гормоны для лечения, она сильно поправилась и никак не может вернуться в форму. Фанаты удивлены, ведь Бузова занимается спортом и много работает. Неужели при ее загруженности похудеть так сложно?

Однако в Сети появилась версия о том, что полнота Ольги Бузовой может быть следствием опасного недуга. В свежем выпуске ютуб-шоу Anton S Live ведущий разоблачил Ольгу Бузову, которая снялась в новом сезоне проекта "Звезды в Африке". Антон показал скриншот из передачи, на котором у Бузовой отчетливо виден неприятный второй подбородок.

"Фото это фото, а если ты смотришь на видео, вот там, конечно, сложно скрыть свои подбородки. Ольга Бузова в Южной Африке. И ты смотришь, Господи, боже мой, ребят, а серьезно набрала. И знаете, смотря на Ольгу Бузову, она не набрала как алкоголик, вот ты знаешь худых алкоголиков, которые опухают. Здесь же ты смотришь на этот второй подбородок, учитывая тот момент, что Ольга Бузова серьезно занимается спортом, и смотришь на этот чуть ли не зоб, и у меня вопрос в голове, а не болезнь ли это какая?" – с ужасом отметил ведущий.