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Шоу-бизнес
"Это уже криминал!": хамоватая Наргиз огребла по лицу за пьяную выходку

"Это уже криминал!": хамоватая Наргиз огребла по лицу за пьяную выходку

Сергей Соседов катком проехался по Наргиз Закировой.
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В прошлом популярная в России певица Наргиз Закирова не раз оказывалась в эпицентре скандала из-за нежелания подбирать выражения. Поклонники не раз отмечали неуместное поведение музыканта на концертах. Меж тем, звезда сцены продолжала гнуть свою линию. В какой-то момент она решила переквалифицироваться в политолога и начать комментировать мировые события, за что поплатилась карьерой.

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 Наргиз Пулатовна Закирова

Наргиз Пулатовна Закирова Певица

Рокерша узбекского происхождения лишилась возможность въезжать в Россию на 50 лет, то есть, скорее всего, пожизненно. Ее неоднозначное поведение вызывает вопросы не только у простых граждан, но и у музыкальных критиков.

Так, известный журналист и телеведущий Сергей Соседов негативно оценил творчество Наргиз Закировой. Он практически катком проехался по певице, раскритиковав как вокальные данные, так и внешний вид рок-исполнительницы.

Журналист подчеркнул, что Наргиз Закирова позволяла себе выходить на сцену в нетрезвом виде и материться при фанатах. По словам критика, певице повезло, что его не оказалось рядом. Сергей Соседов даже высказал заочные угрозы, мол, лично сорвал бы подобное мероприятие.

"Знакомые рассказывали мне, что она материлась на своих концертах и выходила на сцену нетрезвой. А вот это уже криминал!", – заявил Сергей Соседов.

Он также отметил, что Наргиз Закирова не обладает музыкальным талантом. По словам телеведущего, ее вокальные данные – это узкие способности.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Наргиз Закирова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 сентября 2022, 12:07 Источник: PROZVEZD ✓ Надежный источник
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