Не смогла без помощи врачей: беременная 51-летняя Наргиз прошла через муки

По словам экспертов, Наргиз не смогла обойтись без помощи врачей в данном вопросе. Через что прошла 51-летняя певица перед тем, как забеременеть, страшно представить, ведь самостоятельно зачать и выносить ребенка в этом возрасте уже невозможно. Скорее всего, она прошла через муки перед достижением своей цели.
В будущем после родов Наргиз Закирову ждут серьезные проблемы, предупредили врачи. Никаких гарантий медицина дать не может и для ее будущего ребенка.
Акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе предупредил, что врачи всегда против беременности в таком возрасте, ведь от серьезных рисков и страшных последствий никто не застрахован.
"Скорее всего, беременность наступила посредством вспомогательных репродуктивных технологий, потому что в этом возрасте самостоятельно зачать практически невозможно" – отметил врач.
Также он намекнул на то, что у Наргиз могут быть проблемы из-за ее бурной молодости. Раньше певица много пила алкоголя и принимала сильнодействующие препараты, что тоже может сказаться на здоровье матери и ребенка.
Напомним, Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет после того, как она негативно высказалась в адрес ВС РФ и российских властей. Теперь артистка может жить в США, чье гражданство у нее есть, или в родном Узбекистане.