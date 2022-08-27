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Шоу-бизнес
Алибасов публично пнул известного артиста: Очень грязный человек

Алибасов публично пнул известного артиста: Очень грязный человек

Бари Алибасов жестко высказался о Станиславе Садальском. Он назвал актера грязным человеком, наживающимся на скандалах в жизни знаменитых коллег.
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Станислав Садальский нередко становится героем популярных ток-шоу на телевидении, где раскрывает секреты коллег по шоу-бизнесу.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Под раздачу попал и продюсер группы "На-На" Бари Алибасов. Несколько лет назад он оказался на больничной койке после того как якобы случайно выпил средство для очистки труб. Отравление старым добрым "Кротом" потребовало длительного лечения, однако не все поверили в инцидент.

Садальский заявил, что продюсер просто выдумал историю с госпитализацией, чтобы напомнить публике о себе. Выяснилось, что Алибасова не отпускает нанесенная ему обида. Паразитирование на коллегах продюсер назвал образом жизни Садальского, а его самого отъявленным подлецом.

"Я же с ними дружил, было время. Он очень грязный человек. Сделал себе популярность на грязи, ведь самый верный ход — обмазать всех говном. Он этим и занимается. Зарабатывает так, деньги какие-то получает, ведь он ничего не делает, никуда не ходит. Образы его соответствуют его интеллекту", — цитирует Алибасова светская пресса.

Продюсер отметил, что не знает, как дела у бывшего приятеля, а также не интересуется его жизнью и старается держаться подальше. Бари Каримович напомнил, что история с "Кротом" не является выдумкой, и он полтора года восстанавливал свое здоровье в больнице.

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Бари Алибасов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Автор: 27 августа 2022, 18:32 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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