Подлизавшую народу лицемерку Пугачеву шпыняют под кровожадный гонор: Улетит быстренько

Приезд Аллы Пугачевой в Россию многим не дает покоя.

Народ продолжает активно обсуждать возвращение Примадонны: кто-то искренне радуется, кто-то, наоборот, критикует, а кто-то ищет тайный смысл в ее приезде домой. Своей версией дальнейших событий в жизни Аллы Пугачевой поделилась Лена Миро.

Светская сплетница не в первый раз перемывает косточки артистке, да и своими колкими фразами она, можно сказать, шпыняет престарелую артистку. По ее мнению, в замок в Грязи она вернулась не просто так, и об этом говорит ее поведение.

Сейчас Алла Пугачева как никогда социальна: общается с журналистами, появляется в микроблогах друзей, а еще гуляет по городу. В общем, появляясь так часто в инфополе, тем более на важных праздниках вроде Дня города Москвы, Алла Пугачева, условно говоря, подлизывает народу, а также, как говорит писательница, "вливается в столичную жизнь"

"Эти выходы и съемки, несут информационный посыл: видите теперь, что Пугачева с нами надолго? Думали, что приедет и улетит быстренько? Не дождетесь", – написала Лена Миро.

Блогер считает, что у звезды есть план, а вот какой именно, остается догадываться. Одна из ее версий – Примадонна собирается заработать денег, дав концерты, и спокойно уехать за бугор.

Если же все произойдет так, как предполагает сплетница, то Примадонна будет выглядеть настоящей лицемеркой. К слову, пост автора сопровождался кровожадным гонором со стороны пользователей. Кто-то принялся Аллу Пугачеву критиковать, отметив, что она стала "безразличной и жалкой", а прежнее влияние уже вернуть не сможет.