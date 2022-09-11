"На очереди гениталии!": Опустившийся Галкин покрутил со сцены голым задом

Максим Галкин бесцеремонно показал поклонникам свою пятую точку



Опальный юморист Максим Галкин объявил чес по странам, популярным у эмигрантов из СССР. Он уже посетил Израиль, Турцию, Латвию и Англию. По отзывам поклонников, с каждым из концертов шутки Галкина становились все менее смешными.



Свои низкопробные, по меркам посетителей, шутки он старался прикрыть заслугами своей жены. Каждый из концертов завершался номером, исполненным под фонограмму песни "Арлекино". По мнению пользователей интернета, опустившийся и теряющий всякую надежду Максим Галкин грязно надругался над Пугачевой и ее творчеством, чтобы сгладить свой провал, прикрывшись ностальгическими чувствами людей.

На недавнем концерте в Новой Зеландии Максим Галкин и вовсе перешел грань приличий: стал поливать грязью режиссера Никиту Михалкова, телеведущего Владимира Соловьева. Перед концертом он осмотрительно запретил поклонникам записывать видео: видимо, побоялся мести тех, кого затем оскорбил со сцены.

Кстати, о грязи. Вернее, о Грязи. На последнем из концертов, прошедшем в Австралии, юмориста спросили о судьбе их с Примадонной замка: не боится ли Галкин, что имение конфискуют за экстремистские лозунги? Максим сразу оживился и бодро стянув штаны, покрутил со сцены голым задом прямо перед лицами поклонников. "Вот вам, а не замок", – бесцеремонно заявил он.

На выходку отреагировала театральный критик Елена Фридман-Ситникова. "Это определенно творческий прорыв. Я так понимаю, что на очереди гениталии! Совсем не в себе, болезный", – посмеялась она.