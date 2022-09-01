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Шоу-бизнес
"Я уже": растянувшая дыру у лобка Бузова предъявила россиянам новорожденное чудо

"Я уже": растянувшая дыру у лобка Бузова предъявила россиянам новорожденное чудо

Певица Ольга Бузова дала откровенное интервью, в котором раскрыла интимные подробности.
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Российская певица и телеведущая Ольга Бузова не вешает нос, несмотря на то, что в личной жизни ей не везет. Она активно строит карьеру и развивается как личность. В свежем интервью на Музон Fest Бузова рассказала, что в скором времени у нее выйдет новая работа, которая как всегда будет о любви. В ее новорожденном детище будут строчки о том, что к возлюбленному у героини есть антитела.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Кроме карьеры Ольга Бузова не забывает заниматься хобби. С недавнего времени она полюбила теннис и верховую езду. Певица призналась, что жалеет об упущенных возможностях и о том, что родители не отдали ее в детстве на фигурное катание и верховую езду. Сейчас звезда восполняет пробелы.

"А еще я учусь кататься на лошадях. У меня уже есть свой конь, которого мне подарили. Его зовут Ураган. Занимаюсь спортом, совершенствую свой вокал. В общем, каждый день стараюсь становиться лучше. Поэтому осенью у меня не будет времени на хандру. Многое нужно успеть и постараться отдохнуть, впереди очень много проектов", – рассказала певица.

На осень у Ольги Бузовой много планов, сообщает телеканал "360", в том числе новый клип, детище, которое она создала, словно мать. Не обошлось без отца, который стал украшением клипа — это конь.

В кадре Ольга Бузова предстанет в образе роковой красотки в джинсах с дырками у лобка. Когда она пробовала себя в роли наездницы, то растянула их. Кадры смотрятся очень феерично.

На вопрос о том, не хочет ли Бузова создать свой продюсерский центр, звезда ответила отказом. Удивительно, но она признала то, что каждый хочет заниматься своим делом. Артистка вдруг заявила, что невозможно заниматься всем одновременно. Это при ее то уровне занятости. Одно Бузова поняла точно – она обожает сцену.

"Я уже все поняла и знаю, как это работает. И на съемочной площадке я отдаю себе отчет в том, что совершенно спокойно могу создать свой продакшн", – отметила Бузова.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 1 сентября 2022, 20:52 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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