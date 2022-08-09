Куда делись ворованные 100 миллионов покойного Градского

Российский музыкант Александр Градский умер в ноябре 2021 года. Однако слухи о его наследстве множатся до сих пор, идут суды, а его вдова Марина Коташенко не находит себе места.
После смерти композитора вдову Градского ограбили. У нее украли 100 миллионов рублей наследства. Один из грабителей Умеджон Жабборов задержан и признал вину, сейчас он под арестом. Сегодня ему продлили срок заключения. Однако куда делись деньги, он не знает. По его словам, деньги забрали соучастники и скрылись.
Вдова Градского сейчас в ужасном положении. Она одна растит малолетних сыновей и борется за наследство с многочисленными родственниками. С ней спорит вторая жена Градского и его старшие дети, а также двоюродная сестра.
"Завещания Градский не оставил, у него даже в мыслях не было умирать. Поэтому суды будут жаркие: Марина отказывается идти на мировую, собирается отстаивать интересы своих детей. У Дани уже есть серьезный адвокат — Генри Резник, он запретил ему вообще что-либо говорить. Маша прилетела из Америки. Так что вся компания в сборе. Кроме меня, Наташки!" – рассказала сестра Градского.
Сестра мэтра утверждает, что при жизни Градский присвоил себе наследство ее отца и тоже планирует восстановить свои права.