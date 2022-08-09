Осторожно, горячо! Голая грудь на новом снимке Ирины Шейк всполошила народ

Фигура 36-летней Ирины Шейк, как и раньше, вызывает восхищение. Она остается одной из самых востребованных моделей в мире, принимает участие в различных фотосессиях. В каких бы необычных образах ни появлялась знаменитая манекенщица, у публики надолго остаются в памяти лишь ее откровенные фотографии.
Как, например, недавний снимок Ирины. В кадре, который публикует Daily Mail, Шейк предстает в бикини бренда Burberry вместе с тремя девушками. Одна из них – близкая подруга манекенщицы-россиянки Стелла Максвелл. Блондинка, кстати, не стала надевать верх купальника. Для фото 32-летняя прикрыла голую грудь рукой.
Этот снимок буквально всполошил народ – настолько кадр получился горячим. Интернет-пользователи отметили сексуальной девушек и их гармоничность. "Прекрасные королевы", "Букет цветов", – написали поклонники Максвелл в ее аккаунте в популярной социальной сети, где также появилось фото.
Ранее сообщалось, что Ирина Шейк подверглась массированной атаке. Хейтеры буквально возненавидели модель за то, что та не стала отрекаться от своей страны. Подробнее о том писали "Дни.ру".