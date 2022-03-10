Народ бьет тревогу из-за болезненного вида отощавшей Ирины Шейк

Топ-модель прочно укрепилась на первых позициях рейтинга самых красивых женщин планеты. Толпы восхищенных поклонников восхваляли ее внешность не переставая, однако теперь их мнение резко изменилось. К красоте Ирины претензий нет, а вот состояние здоровья фанатов беспокоит.
Новые посты в блоге Шейк обязательно сопровождаются множеством вопросов о ее самочувствии и моральном состоянии. Поклонники буквально бью тревогу, глядя на болезненный вид уставшей и исхудавшей модели. В Сети даже предположили, что такой отпечаток на внешности оставили таблетки, которыми Ирина лечит хорошо скрываемые болезни.
Сама знаменитость никак не комментирует слухи и на подобные вопросы поклонников не отвечает. Стоит отметить, что Ирина Шейк не появилась на парижской Неделе моды. Поклонники гадают, связано это с ее состоянием или же всему виной русские корни.
Напомним, модель родом из Челябинской области из небогатой семьи шахтера. Русская красавица сама пробилась в самые верхи модельного бизнеса и уже много лет венчает показы крупнейших мировых домов моды. У Ирины есть дочь от американского актера Бредли Купера.