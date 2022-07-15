Баня с вениками, Оливье и Путин: Ирину Шейк гонят взашей за любовь к России

Российская модель Ирина Шейк много лет живет в США. Уроженка Челябинской области смогла построить блестящую карьеру за рубежом и любовные отношения с актером Бредли Купером. К ее персоне ежедневно приковано внимание миллионов человек. Особенно сейчас, когда все жаждут узнать позицию звезд по поводу спецоперации на Украине, страничку россиянки Ирины Шейк в соцсетях посещают даже те, кто не подписан на нее.
На днях модель выложила серию кадров в своем аккаунте, на которых изображались традиционно российские вещи. Она показала салат "Оливье", дубовые веники в бане, а также акцентно использовала в надписях буквы Z, которая стала символом спецоперации. Судя по всему, Шейк затосковала по родине.
После этого на Ирину Шейк обрушилась водна ненависти. Хейтеры потребовали от рекламодателей отказаться от сотрудничества с моделью и внести ее в черные списки.
Особенный гнев украинцев и сочувствующих им вызвала строчка "Russianzz on Wednaday" к снимку салата. Помимо этого Ирине Шейк припомнили фото с книгой о Владимире Путине, которое она публиковала два года назад.
Стоит отметить, что Ирина Шейк быстро отреагировала на травлю и перезалила фотографии без буквы Z.