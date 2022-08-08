"Паралич": Изрезанный хирургами престарелый Шуфутинский еле шевелится

Стало известно о проблемах со здоровьем у Михаила Шуфутинского.

Несмотря на свой престарелый возраст исполнитель хита "Третье сентября" пышет здоровьем – по крайней мере, так кажется, глядя на него на сцене или каком-нибудь мероприятии. Однако проблемы с самочувствием в жизни Михаила Шуфутинского все-таки были, причем чтобы решить одну из них, ему пришлось ехать в США.

Годом ранее, в самый разгар пандемии, любимец миллионов умудрился заразиться коронавирусом. Переносил недуг артист не просто: высокая температура, обширное поражение легких и осложнения в виде хромоты. А перед заражением музыкант перенес сложное хирургическое вмешательство из-за проблем с позвоночником.

Михаил Шуфутинский вдруг стал замечать, что во время наклона головы у него немеют руки – собственно, это и стало поводом обратиться к врачу. К счастью, посетить специалиста он решил вовремя, ведь у тех, кто жалуется на недуг слишком поздно, могут быть серьезные проблемы!

"Может, конечно, быть паралич", – цитирует слова нейрохирурга Максима Бартенева Пятый канал.

К счастью, сам он этой участи избежал, но операция все-таки потребовалась – ради нее артист и отправился за границу. В итоге шансонье, можно сказать, изрезали хирурги – чтобы удалить три верхних позвонка. Судя по всему, после процедуры 74-летний Михаил Шуфутинский еле шевелился, ведь, по его признанию, полноценно ходить и гулять он смог только через пять дней.