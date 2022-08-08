Сбежавшая из России Гагарина повернулась спиной к народу: Даже как-то мерзко

График Полины Гагариной расписан буквально поминутно. Прославившись после участия в проекте "Фабрика звезд", вокалистка начала работать с Константином Меладзе. Позже она отправилась в свободное плавание и смогла стать одной из самых востребованных артисток отечественной эстрады.
Однако даже таким трудоголикам, как Гагарина, требуется отдых. Именно поэтому звезда сбежала из России, от шумной московской суеты, и отправилась в жаркую страну. В социальных сетях вокалистка активно делится снимками, показывая, как протекает ее жизнь в отпуске.
Накануне женщина поделилась весьма пикантным кадром. В микроблог она выложила фотографию, на которой она сидит топлес, повернувшись спиной к народу. Снимок она лаконично подписала: "До свидания, отпуск". Видимо, таким образом Гагарина хотела попрощаться с полюбившейся ей жаркой страной, ведь скоро придется возвращаться в трудовые будни.
Несмотря на то, что поклонники оставили восторженные комментарии, нашлись и те, кто раскритиковал звезду. Так, многие отметили, что у певицы есть проблемы с осанкой, и даже поставили ей диагноз. "Полине нужно немного поправиться, а то даже кривой позвоночник видно", "Сколиоз на лицо", "Кривой позвоночник", "Фуу остеохондроз, лордоз и тд и тп", "Даже как-то мерзко", – написали пользователи Сети.