"Психика будет разрушаться": запевшему на вокзале Газманову вынесли вердикт

Недавно народный артист признался, что были в его жизни и голодные времена, когда приходилось выступать в ресторанах. Однажды в Сочи он и вовсе оказался без крыши над головой и был готов выступать за еду. В итоге он запел фактически на вокзале, а конкретно в кафе на его территории. По словам Олега Газманова, это был ценный опыт в его жизни.
Своим мнением на счет подобных весьма сомнительных экспериментов для расширения опыта поделилась психолог Фарида Красавкина. В эксклюзивном комментарии для "Дни.ру" она напомнила, что с точки зрения психологии наши мысли творят нашу реальность. По этой причине любому человеку надо ставить себе высокие планки, однако тут есть нюансы.
У одних людей даже такое испытание, как пение на вокзале, психика будет воспринимать как полезный опыт и вести при этом человека вверх. У других будет все наоборот.
"У некоторых психика из-за такого опыта будет разрушаться," – объяснила Красавкина.
Таких людей испытания могут привести к заниженной самооценке, состоянию жертвы и прочим прелестям. К счастью, Олег Газманов относится к первой категории, так как он энергетически сильная личность, которая обладает устойчивой психикой. Этому артисту негативный опыт лишь помог добиться высот – вынесла вердикт Красавкина. По мнению психолога, относиться к любым жизненным трудностям как к опыту – это и есть самый правильный подход.