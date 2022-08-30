Песенка спета: промотавшая последние гроши на чужбине Пугачева вынуждена работать ртом

С момента начала февральских событий многие артисты современной (и не очень) эстрады покинули Россию. Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри отправились сначала в Израиль, а затем в Латвию.
Но на днях Алла Борисовна вернулась в Россию — без детей, без мужа и, судя по всему, без денег. В планах артистки, по ее словам, "решать все дела" и "навести порядок в голове".
В узких кругах говорят о пошатнувшемся финансовом положении супругов. Казалось бы: гастрольный график Галкина расписан на ближайшие недели по всему миру — от Австралии до Чехии и Великобритании. Шикарный замок в поселке Грязь вот-вот будет выставлен на продажу за 10 млн долларов. Но даже это не спасет промотавшую последние гроши Пугачеву от необходимости работать.
По слухам, Алла Борисовна будет петь на частных корпоративах и мероприятиях для своих. Об этом заявил популярный блогер Антон S, правда, он не уверен, что дела у звезды настолько плохи, как хотят это представить ее недоброжелатели. Тем не менее, на чужбине все еще помнят ее за былые заслуги, а учебу детям заграницей нужно будет оплатить — серьезная мотивация поработать ртом.