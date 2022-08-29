"Бухать в три горла": Всасывающая спиртное от одиночества Бузова превратилась в раздобревшую отекшую тетку

Ольги Бузовой, к сожалению, не везет в любви.

Ее брак с Дмитрием Тарасовым разрушился, да и отношения с Давой, несмотря на слухи о свадьбе, потерпели крах. Сейчас блондинка, судя по ее социальным сетям, одинока. Светская сплетница Лена Миро накануне нашла причину несчастий Ольги Бузовой.

По ее словам, все проблемы заключаются во внешности, которую она, якобы, губит своими пагубными привычками. А натолкнул блогершу на такие мысли один из постов теледивы: она запечатлела шампанское, которое приготовилась всасывать перед полетом. "Один айкос, один бокальчик и в самолет", – подписала кадр артистка.

В итоге, говорит Лена Миро, за последние годы Ольга Бузова превратилась в раздобревшую опухшую тетку, которая прикрывает свои несовершенства фильтрами и масками, а также надеется, что положение в будущем спасет пластика.

"Идея о том, что можно жрать, курить, бухать в три горла, а потом пойти и сделать подтяжку, согревает души многих тупых теток", – кинула она камень в огород экс-звезды "Дома-2".

Многие пользователи оправдали блондинку: мол, ее образ жизни – это последствия одиночества и разрыва с Дмитрием Тарасовым. А некоторые все же упрекнули теледиву в том, что она подобными публикациями рекламирует выпивку и курение молодежи.

К слову, в России придумывают разные методы, чтобы огородить подрастающее поколение от алкоголя. Как передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", в Кузбассе, например, в сентябре на два дня запретят продажу спиртного. Может быть, Ольга Бузова тоже возьмется за голову и будет приучать поклонников только к хорошим привычкам.