"Прошлый век": оставшуюся не у дел Пугачеву списали в утиль

Алла Пугачева находится за границей больше полугода. На родине уже решают, кто может заменить артистку на эстраде.

Не так давно в Сети был поднят вопрос о преемнике Аллы Пугачевой. Дизайнер Аника Керимова обмолвилась, что заменить примадонну на эстраде может певица Азиза. Поэт-песенник Илья Резник после этого заявил, что Алла Борисовна незаменима, потому что является великой артисткой.

Эти обсуждения возмутили музыканта Руслана Баринова. По его мнению, в что в современных реалиях не должно быть такого понятия как "преемник". Мол, сейчас, каждый исполнитель может достичь всего самостоятельно, завоевать любовь зрителей и занять свою нишу, не заручаясь при этом поддержкой "больших дядь и теть".

Баринов считает, что уже давно пора забыть о кумовстве и перестать добиваться высот за счет чужого имени. Каждый человек может стать обособленной, уникальной единицей. А становиться "преемником" и трубить об этом – сомнительный путь восхождения на олимп эстрады, убежден музыкант.

"Вообще, все эти регалии по типу "примадонна", "король эстрады" – прошлый век, где вся структура шоу-бизнеса строилась на монополистах, все подвергалось жесткой цензуре, отбору. Сейчас – это время свободы самовыражения и тут нет необходимости становиться чьим-то наследником, чтобы стать знаменитым", – сказал собеседник "Дни.ру".

Интернет-пользователи, к слову, то и дело указывают Алле Пугачевой на ее место, списывают, образно говоря, в утиль, хоть она уже и давно не выходит на сцену и осталась не у дел. "Незаменимых не бывает!", "Сейчас и молодых с сильными голосами ребят и девушек хватает", "Забыть ее (Аллу Пугачеву – Прим. ред.) уже надо. Есть море талантов!", – пишут в Сети.