Разлучница! Орбакайте наведалась к резвящемуся без Пугачевой Галкину

Пока Алла Пугачева с детьми находится в Латвии, Максим Галкин живет своей жизнью.

46-летний пародист и телеведущий Максим Галкин продолжает активно гастролировать по Европе, пока его жена и дети в Риге готовятся к школе. Пока не ясно, какое будущее ждет звездную семью, и воссоединятся ли они, однако поклонники уже сейчас чувствуют, что грядет неладное.

Масла в огонь подлило недавнее фото, которое попало в Сеть, на котором Галкин сидит за столиком в красивой кафешке с некой блондинкой и ведет с ней милые беседы. Позже выяснилось, что это его помощница, что впрочем, не улучшило положения дел. Неужели история Петросяна с его помощницей может повториться, и та женщина из кафе – разлучница? Однако это только на уровне слухов.

Пока вся эта содомия происходит в семье Примадонны, ее дочь Кристина Орбакайте решила лично поговорить с нерадивым отчимом и наведалась к нему в Великобританию, где он дает концерт уже 24 августа. Впрочем, зачем Кристина Орбакайте прилетела к Максиму Галкину, пока не ясно. Фанаты ждут от родственников каких-то заявлений. Вероятно, дочь Примадонны приехала с добрыми намерениями и может публично поддержать позицию отчима. Ясно одно – мать в обиду она точно не даст.