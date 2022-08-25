Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Появились первые кадры прекрасной свадьбы Зары и Манучарова
"Насте недолго осталось": Пропавший Чернышев провожает в могилу онкобольную Заворотнюк
Назад пути нет: оправдывающемуся Галкину обрубили кислород
Снова вместе? Николаев и Королева повторили судьбу Бена Аффлека и Джей Ло
партнеры
Четверг
25 августа
Лента новостей
19:53
Двигалась после смерти: Всплыли страшные подробности гибели найденной в камышах звезды "Дома-2"
19:02
"Наш Ангел-Хранитель!": Орбакайте льет слезы по умершей от инфаркта Пугачевой
17:05
"Подбивает клинья": хитрющий Лазарев залез на престарелую брошенку
16:12
Раскрывшего рот по поводу происходящего на Украине Киркорова затравили: Езжай в свой Засранск
16:07
Стыд и срам: Казаченко попал в черный список после критики предательницы Манижи
15:07
"Ошиблась судьба": Высоцкая махнула рукой на больного старика Кончаловского после 24 лет брака
14:47
В Химках женщина за рулем каршеринга протаранила несколько машин на парковке
14:42
На Кубани после массовой драки в гостинице госпитализировали трех человек
14:37
Пермяк избил своего отца до смерти
14:20
В Подмосковье число поездок на электричках выросло на 61% летом
14:06
Названа причина пожаров в Рязанской области
14:01
Жена Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
13:58
Решение о разводе: Поставлена точка в расставании несчастной Кудрявцевой с молодым мужем
13:24
В России с 1 сентябре будут введены новые правила для владельцев недвижимости
13:24
Уехала в Голливуд, породнилась с Медведевым и родила под 40: куда пропала актриса Редникова
13:09
"Ваше место на помойке": Опозорившуюся Хаматову погнали со сцены в Риге под возмущенный свист
12:50
Домик для больших титей: пышногрудная Семенович позаботилась о прелестях пятого размера
12:24
Как мошенники лишают россиян денег и недвижимости: Способ прост до безобразия
12:21
В Москве массовая драка закончилась стрельбой
11:46
"Уже билеты взяла": Никому не нужная Собчак бежит на чужбину к Литвиновой
11:46
Сколько стоит аренда самого дешевого загородного дома у воды в Подмосковье
11:02
Залетевшая от стриптизера звезда "Дома-2" Рапунцель нашла отца для младшего сына
10:56
"Я готов встречаться": Бросивший жену с детьми Тарасов приполз на коленях к Бузовой
10:03
Раз – и нет человека: Подвергшая себя опасности Навка рухнула с высоты
10:00
Самые доступные готовые ЖК бизнес-класса
09:30
Как купить долю квартиры на маткапитал
09:12
Оголившийся Плющенко оседлал огромный агрегат: Совместил приятное с полезным
09:10
Ждет ребеночка: Уединившийся с Королевой за спиной у новой пассии Шаляпин по уши влип
09:09
"Скоро": Готовящаяся к уходу Бородина сделала заявление о смерти
06:12
Галкин не смог приехать: поклонники несут цветы и свечи к умершей от шестого инфаркта Пугачевой
04:32
Три развода, тайна рождения сына и одиночество: как складывалась личная жизнь Тереховой
02:11
Шансов выжить нет: Сын Маркл и принца Гарри оказался в шаге от смерти
00:05
День памяти Аникиты и Фотия: народные приметы в праздник 25 августа
21:48
Этого человека знают все: Отец назвал подозреваемого в страшной смерти звезды "Дома-2"
21:05
Деменция прогрессирует: Сын рассказал о состоянии госпитализированной Светличной
20:33
"Надо дальше жить": Съехавшего из дома Маликова застали за интимом с молодухой после слухов о разводе
20:28
"Ее не заткнешь": Чурикова высказалась о говорливой Гагариной
20:17
Во время пожара на рынке в Отрадном в Москве погиб человек
20:13
Осталось у разбитого корыта: любовник Калашниковой изменил с Бузовой
19:47
Женатый Ургант положил глаз на женщину Бондарчука
19:42
"Вот это струя!": потерявший стыд Шепелев вытащил свой шланг на камеру и отлил
19:40
В анализах 10-летней девочки нашли сперму
19:04
Разлучница! Орбакайте наведалась к резвящемуся без Пугачевой Галкину
18:33
Это семейное: отец спасает брошенного женой Диброва от алкоголизма
17:47
"Ты мой, по любви": пойманная в ресторане с Галкиным белокурая помощница раскрыла рот
17:45
В Подмосковье врачи спасли проглотившего 34 магнита ребенка
16:28
Трупные пятна и вонь: Подгнившее тело звезды шоу "Дом-2" обнаружили плавающим в камышах
16:02
"Лишилась верхнего слоя": с рыдающей Брежневой случилось страшное
15:26
"Зашила кормилицу": Кравец о восстановившей перед смертью девственность распутницы из "Дома-2" Кочервей
14:52
Абсолютно голая модель плюс-сайз Эшли Грэм выкатила обвисшую грудь на всеобщее обозрение
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне прощаются с Бородиной: Слезы наворачиваются
"Надо дальше жить": Съехавшего из дома Маликова застали за интимом с молодухой после слухов о разводе
"Пополнение": Нырнувшей в койку к молодому любовнику Бабкиной привалило хлопот на старости лет
Галкин не смог приехать: поклонники несут цветы и свечи к умершей от шестого инфаркта Пугачевой
"Его собственный выбор": названа неожиданная причина внезапной смерти 48-летнего Шатунова
Три развода, тайна рождения сына и одиночество: как складывалась личная жизнь Тереховой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Наш Ангел-Хранитель!": Орбакайте льет слезы по умершей от инфаркта Пугачевой

"Наш Ангел-Хранитель!": Орбакайте льет слезы по умершей от инфаркта Пугачевой

Кристина Пугачева была за границей, когда семью настигла печальная дата.
прочитано 368 раз

Российская певица Кристина Орбакайте одна из немногих российских звезд, которая по-прежнему хранит молчание по поводу происходящего на Украине. Она не выражает свою политическую позицию и продолжает заниматься искусством, свободно курсируя между Россией и Западом.

ПО ТЕМЕ

Галкин не смог приехать: поклонники несут цветы и свечи к умершей от шестого инфаркта Пугачевой

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Тем не менее, поклонники Кристины Орбакайте были ужасно удивлены, когда она прилетела в Великобританию, где с сольным концертом выступал ее опальный отчим Максим Галкин. Шоумен продолжает язвительно высказываться в адрес российских властей и критикует действия армии России. А на афише к выступлению в Лондоне Галкин и вовсе приделал украинский флаг, что еще больше взбесило его российских фанатов.

В путешествие по Европе Кристина Орбакайте отправилась в компании младшей дочери Клавдии. За границей вдали от родины певицы затосковала по родному человеку, которого уже нет в живых. В своем телеграм-канале она опубликовала фото Пугачевой-старшей и написала пронзительный текст.

"Сегодня, 25 августа исполняется 100 лет со дня рождения моей замечательной бабушки — Зинаиды Архиповны! Она наш Ангел-Хранитель. Спасибо за воспитание и пример благородства и любви", – написала Орбакайте.

Мать Аллы Пугачевой Зинаида Пугачева (в девичестве Одегова) пережила пять инфарктов и умерла от шестого осенью 1986 года. ей было всего 64 года. Пугачева похоронена на Кузьминском кладбище в Москве.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 25 августа 2022, 19:02 Источник: "Телеграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кудрявцева, Миронова, Орбакайте: звезды, родившие детей после 40 лет

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Стыд и срам: Казаченко попал в черный список после критики предательницы Манижи

Какое безобразие!

Шоу-бизнес

"Ошиблась судьба": Высоцкая махнула рукой на больного старика Кончаловского после 24 лет брака

Годы берут свое
Шоу-бизнес

Раскрывшего рот по поводу происходящего на Украине Киркорова затравили: Езжай в свой Засранск

Певец получил под дых
Шоу-бизнес

"Ваше место на помойке": Опозорившуюся Хаматову погнали со сцены в Риге под возмущенный свист

Какой позор!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 4063 человека
Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%
В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

На Кубани после массовой драки в гостинице госпитализировали трех человек
Пермяк избил своего отца до смерти
В Подмосковье число поездок на электричках выросло на 61% летом
Названа причина пожаров в Рязанской области
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+