"Наш Ангел-Хранитель!": Орбакайте льет слезы по умершей от инфаркта Пугачевой

Российская певица Кристина Орбакайте одна из немногих российских звезд, которая по-прежнему хранит молчание по поводу происходящего на Украине. Она не выражает свою политическую позицию и продолжает заниматься искусством, свободно курсируя между Россией и Западом.
Тем не менее, поклонники Кристины Орбакайте были ужасно удивлены, когда она прилетела в Великобританию, где с сольным концертом выступал ее опальный отчим Максим Галкин. Шоумен продолжает язвительно высказываться в адрес российских властей и критикует действия армии России. А на афише к выступлению в Лондоне Галкин и вовсе приделал украинский флаг, что еще больше взбесило его российских фанатов.
В путешествие по Европе Кристина Орбакайте отправилась в компании младшей дочери Клавдии. За границей вдали от родины певицы затосковала по родному человеку, которого уже нет в живых. В своем телеграм-канале она опубликовала фото Пугачевой-старшей и написала пронзительный текст.
"Сегодня, 25 августа исполняется 100 лет со дня рождения моей замечательной бабушки — Зинаиды Архиповны! Она наш Ангел-Хранитель. Спасибо за воспитание и пример благородства и любви", – написала Орбакайте.
Мать Аллы Пугачевой Зинаида Пугачева (в девичестве Одегова) пережила пять инфарктов и умерла от шестого осенью 1986 года. ей было всего 64 года. Пугачева похоронена на Кузьминском кладбище в Москве.