"Спиртное и проблемы с сердцем": врач о добровольно ушедшем в могилу Шатунове

Со дня скоропостижной смерти Юрия Шатунова прошло более двух месяцев. Но вопросов за это время меньше не стало Психолог Наталья Малышева высказала свою версию произошедшего.

По мнению Малышевой, причина, по которой Юрий Шатунов рано ушел из жизни, – это так называемый "синдром детдомовца". Наталья убеждена, что дети, судьба которых связана с детским домом, достаточно часто добиваются успеха в различных областях, пытаясь доказать своей биологический матери, что он (или она) хорошие.

"Осознавать, что ты никому не нужен в раннем детстве, очень болезненно и разрушительно. Многие после выхода из детского дома ищут и находят тех, кто смог бы "заменить" им маму и папу, одаривая любовью. Это является для них основной жизненной целью, навязчивой идеей. Но, как показывает практика, счастливее они от этого не становятся", – считает психолог.

Так случилось и у Юрия – он нашел любовь публики, стал кумиром для своих поклонников, но так и не стал любимым сыном своей мамы. Это, по мнению психолога, сказалось на его здоровье.

"Нехватка любви, чувство одиночества, вызывает болезни сердца. Если добавить к этому большие нагрузки от концертов, частые перелеты, смена временных поясов и бессонные ночи, вполне возможно, излишнее употребление спиртного, то становится очевидным, что путь к трагическому концу становится короче и быстрее. Есть такое ощущение, что он бежал впереди себя, хотел объять необъятное, проводя по несколько концертов в день. Он хотел по полной ощутить людскую любовь и признание, компенсируя отсутствие материнской любви. Жил на износ, работал на износ. Все это не могло не оказать пагубное воздействие на организм", – Наталья Малышева.