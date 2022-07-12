"Сдохну через две недели": чудом выживший Алибасов не вылезает от врачей

Состояние здоровья 75-летнего Бари Алибасова оставляет желать лучшего.

Еще три года назад поклонников легендарного продюсера группы "На-На" потрясла страшная новость об отравлении мужчины жидкостью для прочистки труб. Тогда он был госпитализирован с ожогом желудка четвертой степени. Ситуация Бари Алибасова оказалась едва ли не критической. Однако не все поверили продюсеру, посчитав его мастером на провокации.

В свежем интервью Бари Алибасов-старший признался, что придумать такое даже ему было бы сложно. Тогда мужчина просто чудом выжил. До сих пор он регулярно пьет лекарства и, образно говоря, не вылезает от врачей – лечится от последствий употребления химического средства.

"Врачи сказали, что сдохну через две недели, стали меня хоронить," – вспомнил продюсер то тяжелое время.

По словам Алибасова-старшего, у него все внутри сгорело и спустя три года еще "горит" живот. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, Бари Каримович не умер, а оправился и даже стал судиться с производителями злосчастного "Крота".

Как рассказал продюсер, им пришлось заплатить штраф в миллион или полмиллиона, но для него эти деньги ничто по сравнению с тем ущербом, который химия нанесла его организму. После случая со звездой производителям чистящего средства пришлось изменить упаковку – раньше она слишком сильно напоминала бутылку сока, что и стало причиной трагедии.

Как сообщил "Собеседник", сегодня 75-летний продюсер ведет жизнь столичного пенсионера под присмотром заботливой сиделки Елены. Несмотря на появившееся после того случая прозвище "кротопийца", Бари Алибасов-старший все еще пользуется изрядной популярностью: во время каждой прогулки мужчину просят сделать с ним селфи.