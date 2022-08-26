Взялась за воспитание: Объявилась родившая детей Галкину и Пугачевой суррогатная мать

Двойняшки Лиза и Гарри появились на свет девять лет назад – тогда эта новость наделала очень много шума: всем было интересно, кто же эта прекрасная женщина, которая подарила Алле Пугачевой и Максиму Галкину такое счастье.
В 2013 году публика была уверена, что ею стала Елена Ширинина из Казани. Блондинка с голубыми глазами появилась на телевидении в программе Бориса Корчевникова, но их диалог вряд ли можно назвать подтверждением причастности дамочки к рождению детей.
Тогда она рассказала ведущему, что носит двойню, а также заявила, что точно знает, для кого. Однако никаких имен озвучено не было. Но этот факт не помешал народу приписать Елену Ширинину к радостному событию Аллы Пугачевой и Максима Галкина. К слову, девять лет назад женщину так достало внимание со всех сторон, что она поставила точку: к рождению Лизы и Гарри она не имеет никакого отношения.
Однако дама, которую все окрестили суррогатной мамой, внезапно объявилась. Сегодня в СМИ появились заголовки, мол, опубликованы фото подарившей звездной паре двойняшек сурмамы. Правда, инфоповодом стало то самое появление Елены Шириной на телевидении в 2013 году.
К слову, журналисты пытались связаться с женщиной, но от общения отказалась. Неизвестно, оказывает ли она услуги суррогатного материнства сейчас, но одно ясно точно – она занялась воспитанием собственных детей. После истории с якобы рождением двойняшек для Аллы Пугачевой и Максима Галкина, судя по социальным сетям, она успела выйти замуж и родить себе наследников.