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Шоу-бизнес
"Пришел на концерт с полицией": Разъяренный Алибасов учинил грязные разборки с Левкиным

"Пришел на концерт с полицией": Разъяренный Алибасов учинил грязные разборки с Левкиным

Бари Алибасов даже на старости лет умудряется угодить в скандалы.
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На этот раз продюсер решил учинить грязные разборки с экс-солистом группы "На-На". Дело в том, что Владимир Левкин выступил вроде бы с прекрасной инициативой: провести юбилейный концерт и "золотым составом" исполнить главные хиты коллектива для преданных фанатов. Однако идея не понравилась Бари Алибасову.

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Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Музыкант уже успел обзвонить бывших коллег и даже нынешний состав коллектива и даже подготовил афишу. Но вдруг получил претензию со стороны продюсера. Как передает РИА ФАН, он обвинил Левкина в краже песен. Причем разъяренный основатель "На-На" настроен решительно и даже пообещал заявиться на предстоящий концерт с правоохранительными органами – чтобы остановить якобы неправомерное исполнение песен.

Претензии Бари Алибасова прокомментировала жена экс-солиста певица Маруся. Всю эту ситуацию она назвала пиаром: мол, продюсер через скандал решил напомнить о себе.

"Я представить не могу, например, чтобы Игорь Николаев пришел на концерт к Королевой с полицией и обвинениями, что "Желтые тюльпаны" уже не ее", – отметила супруга Владимира Левкина.

По ее словам, творческие люди, у которых в карьере все складывается хорошо, расстаются без скандалов. В случае, когда работа не складывается, начинается "уничтожение" тех, кто не дает им зарабатывать. Но угрозы продюсера экс-солиста "На-На", кажется, не пугают. Подготовка к концерту идет полным ходом, а его участники будут ждать Бари Алибасова с полицией.

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Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 августа 2022, 11:07 Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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