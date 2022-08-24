"Пришел на концерт с полицией": Разъяренный Алибасов учинил грязные разборки с Левкиным

На этот раз продюсер решил учинить грязные разборки с экс-солистом группы "На-На". Дело в том, что Владимир Левкин выступил вроде бы с прекрасной инициативой: провести юбилейный концерт и "золотым составом" исполнить главные хиты коллектива для преданных фанатов. Однако идея не понравилась Бари Алибасову.
Музыкант уже успел обзвонить бывших коллег и даже нынешний состав коллектива и даже подготовил афишу. Но вдруг получил претензию со стороны продюсера. Как передает РИА ФАН, он обвинил Левкина в краже песен. Причем разъяренный основатель "На-На" настроен решительно и даже пообещал заявиться на предстоящий концерт с правоохранительными органами – чтобы остановить якобы неправомерное исполнение песен.
Претензии Бари Алибасова прокомментировала жена экс-солиста певица Маруся. Всю эту ситуацию она назвала пиаром: мол, продюсер через скандал решил напомнить о себе.
"Я представить не могу, например, чтобы Игорь Николаев пришел на концерт к Королевой с полицией и обвинениями, что "Желтые тюльпаны" уже не ее", – отметила супруга Владимира Левкина.
По ее словам, творческие люди, у которых в карьере все складывается хорошо, расстаются без скандалов. В случае, когда работа не складывается, начинается "уничтожение" тех, кто не дает им зарабатывать. Но угрозы продюсера экс-солиста "На-На", кажется, не пугают. Подготовка к концерту идет полным ходом, а его участники будут ждать Бари Алибасова с полицией.