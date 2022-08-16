Объявлено о пропаже сына Газманова после новости о разрушенной психике

Россияне подняли переполох после исчезновения любимого артиста, сына Олега Газманова Родиона.

Сын народного артиста России 71-летнего Олега Газманова активно строит музыкальную карьеру и развивается в шоу-бизнесе. В соцсетях за ним следят десятки тысяч поклонников. Он стал знаменитым в шесть лет, когда спел на сцене вместе с отцом забавную песню про собаку по кличке Люси. С тех пор слава не покидает его.

На днях поклонники сбились с ног, потеряв Родиона Газманова. Он исчез из соцсетей и перестал выходить на связь. Россияне забеспокоились. Наконец спустя время Родион Газманов сообщил о себе.

В своем аккаунте он отметил, что сильно был занят работой, так как готовиться к гастрольному туру по российским городам.

"Немного пропал из сетей. Но сейчас готов появиться вновь. Мое оправдание – очень много работы и подготовка новых концертов и песен", – написал Газманов.

28 сентября Олег Газманов выступит в Краснодаре с концертной программой "Гравитация". 29 сентября его ждет Майкоп, 1 октября Новороссийск, 2 окстября Ростов, а 18 октября Москва.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в жизни Олега Газманова были голодные времена, когда ему приходилось выступать в ресторанах и даже на вокзале. Он признался, что это был хороший опыт для него. Однако психолог предостерег людей и отметил, что некоторым такая жизнь моет разрушить психику.