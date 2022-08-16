Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Арест с конфискацией имущества: 45-летнего мужа Пугачевой отправили за решетку
"Ничтожество": Семья вышвырнула Галкина из дома после связи с молодухой на стороне
Растянувшаяся до предела Волочкова показала лишнее
"Вернется с детьми": Измученная Пугачева бежит в Россию от пойманного с другой женщиной Галкина
партнеры
Вторник
16 августа
Лента новостей
11:27
Пустилась в бега: Отвернувшуюся от матери Орбакайте растерзала безумная толпа
11:03
Любовница выперла Нагиева из кресла ведущего на шоу "Голос 60+"
10:57
"Надо обсудить это с психоаналитиком": количество зверей и алкоголя в квартире звезды "Стендапа" вызвало шок
10:44
"Пошла на риск": Объявлено о беременности родившей на пятом десятке Кабо
10:00
Объявлено о пропаже сына Газманова после новости о разрушенной психике
09:55
"Так ухайдокали": Сломавшая чужую семью Барановская поколотила соперницу при всем честном народе
09:22
55% "однушек" сдаются менее чем за 5 дней
09:21
Кто в России имеет право на списание долгов по ЖКУ
09:04
"Не было и намека на любовь": Почему "рогатая" Голубкина прощала Миронову похождения с вертихвостками
08:43
"Психбольница отдыхает!": Галкин с детьми показательно растоптал книгу классической русской литературы
06:42
Настоящее счастье! Толкалина родила девочку
04:31
В Воронеже рысь угодила в ловушку (видео)
02:13
Спрос на срочный выкуп жилья вырос на треть
00:04
Антон Вихровей: Традиции и приметы 16 августа
22:07
"Где он?": Потерявшая сына Высоцкая бьется в истерике
21:39
В Нижнем Новгороде загорелась квартира в многоэтажке
20:55
В Тюмени возле набережной нашли труп мужчины
19:41
Стали известны имена наставников нового сезона шоу "Голос"
19:09
В Подмосковье раненного ножом мужчину переехали квадроциклом
18:43
"Улетели в кювет": Звезды "Дома-2" Жемчуговы чудом выжили в страшном ДТП
17:58
В Москве после борьбы с раком умер знаменитый музыкант
17:53
Господи, помилуй! Дочь почернела от горя после информации о последних днях Заворотнюк
17:13
"Повстречались и хватит": упавшей в объятия Виторгана Нинидзе указали на дверь
16:59
Максимальное наказание: Обобравшие до нитки дочь Баталова мошенники предстанут перед судом
16:54
Ушла в монахини, бросив карьеру и семью: что стало с актрисой Стриженовой
16:36
"Бессовестная!": скитающуюся на чужбине Собчак крепко приложили
16:03
"Устала от этой мерзости": Вскрылись истинные причины ненависти Пугачевой к Киркорову
15:58
Уход близкого стал ударом для детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон
14:51
"Чулпаша – дура!": беглянка Хаматова не успевает отмываться от плевков в ее сторону
14:48
Жестокая расправа: жена Николаева вляпалась в неравные разборки
14:33
"Неутешительный диагноз": Узнавшая о раке Чехова покрылась отвратительными пятнами
14:21
Подмосковная полиция уничтожила 600 кустов каннабиса
14:09
"Тошнотный стриптизер": Влюбленная по уши Королева ушла от опозоренного матерью Тарзана к иностранцу:
14:05
Как быстро и дорого сдать квартиру в аренду
14:04
"Раз, два!": абсолютно голая женщина устроила зарядку в одинцовском сквере (видео)
13:39
Пропавшую едва дышащую Бузову нашли в мерзких судорогах: Неприятно
13:33
Отказала Евстигнееву, сделала аборт от изменщика, нашла новую жену мужу: личная жизнь актрисы Хитяевой
13:08
"Царствие небесное": разболтанную Лолиту придавило смертью
13:05
В столице продлили "оранжевый" уровень природной опасности из-за жары
12:58
"Насте недолго осталось": Пропавший Чернышев провожает в могилу онкобольную Заворотнюк
12:37
Мэра Киева Виталия Кличко бросила жена после 25 лет брака
12:22
Мамин паспорт, папин галстук – вот и маленький костер: в Приднестровье ребенок спалил дом
12:18
Отобрали все: Плюнувшая в Россию предательница Брежнева огребла по полной
12:10
По возрасту подходит: 84-летний Резник занял место Галкина в жизни Пугачевой
11:53
Плюнувший на образование 20-летний Милохин снова сел за школьную парту
11:30
"Идите на х***!": После слухов о разводе с мужем Кудрявцева опустилась до невозможности
11:30
"Со Шнуровым больше не общаемся": призер "Голоса" Ив Набиев показал изнанку телепроекта
11:18
"Его не стало": 48-летнего Цискаридзе пришибло смертью в жуткой автокатастрофе
10:41
Растолстевший до 300 килограммов сын Сафронова удовлетворил сам себя на камеру
10:31
"До слез": Задыхающаяся после родов Барановская молится о здоровье
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Насте недолго осталось": Пропавший Чернышев провожает в могилу онкобольную Заворотнюк
Назад пути нет: оправдывающемуся Галкину обрубили кислород
Влажная промежность полуобнаженной тихони Арзамасовой довела народ до экстаза: Секси
Пропавшую едва дышащую Бузову нашли в мерзких судорогах: Неприятно
"Для всех нас это боль": Заворотнюк тихо ушла в лучший мир
Рецепт Елены Яковлевой: бродвейские рулетики с овощами
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Объявлено о пропаже сына Газманова после новости о разрушенной психике

Объявлено о пропаже сына Газманова после новости о разрушенной психике

Россияне подняли переполох после исчезновения любимого артиста, сына Олега Газманова Родиона.
прочитано 373 раза

Сын народного артиста России 71-летнего Олега Газманова активно строит музыкальную карьеру и развивается в шоу-бизнесе. В соцсетях за ним следят десятки тысяч поклонников. Он стал знаменитым в шесть лет, когда спел на сцене вместе с отцом забавную песню про собаку по кличке Люси. С тех пор слава не покидает его.

ПО ТЕМЕ

"От мизинчика до мизинчика": зацелованная жена Газманова рассказала об интимных ласках

 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

На днях поклонники сбились с ног, потеряв Родиона Газманова. Он исчез из соцсетей и перестал выходить на связь. Россияне забеспокоились. Наконец спустя время Родион Газманов сообщил о себе.

В своем аккаунте он отметил, что сильно был занят работой, так как готовиться к гастрольному туру по российским городам.

"Немного пропал из сетей. Но сейчас готов появиться вновь. Мое оправдание – очень много работы и подготовка новых концертов и песен", – написал Газманов.

28 сентября Олег Газманов выступит в Краснодаре с концертной программой "Гравитация". 29 сентября его ждет Майкоп, 1 октября Новороссийск, 2 окстября Ростов, а 18 октября Москва.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в жизни Олега Газманова были голодные времена, когда ему приходилось выступать в ресторанах и даже на вокзале. Он признался, что это был хороший опыт для него. Однако психолог предостерег людей и отметил, что некоторым такая жизнь моет разрушить психику.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Олег Газманов. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press
Автор: 16 августа 2022, 10:00 Источник: соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Наставили рога: как российские артисты меняли жен на любовниц

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Назад пути нет: оправдывающемуся Галкину обрубили кислород

Шоумену будет непросто
Шоу-бизнес

Объявлено о пропаже сына Газманова после новости о разрушенной психике

Люди истосковались
Шоу-бизнес

Отобрали все: Плюнувшая в Россию предательница Брежнева огребла по полной

Суровое наказание
Шоу-бизнес

Отказала Евстигнееву, сделала аборт от изменщика, нашла новую жену мужу: личная жизнь актрисы Хитяевой

Мужья и романы звезды

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Здоровье

В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"
Будьте готовы! Озвучены сроки новой волны ковида в России
В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

В Нижнем Новгороде загорелась квартира в многоэтажке
В Тюмени возле набережной нашли труп мужчины
В Подмосковье раненного ножом мужчину переехали квадроциклом
Подпольное производство нелегальной газировки раскрыто в Подмосковье
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+