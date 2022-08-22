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Шоу-бизнес
"Запретила проводить концерты памяти": как живет вдова через 20 лет после убийства Круга

"Запретила проводить концерты памяти": как живет вдова через 20 лет после убийства Круга

В нынешнем году Михаилу Кругу исполнилось бы шестьдесят. Но, вместо этого, в июле родные и поклонники поминали шансонье в связи с 20-летием его трагической гибели. О том, как живет вдова певца Ирина Круг, корреспонденту "Дни.ру" рассказал актер, режиссер и продюсер Юрий Кузнецов-Таежный. Он, в числе других столичных звезд и продюсера Сергея Новожилова, побывал на "Неделе нового российского кино", которая при поддержке Фонда "Искусство, наука и спорт", компании "Металлоинвест" и культурной платформы "Артокно" проходит в эти дни в Черноземье.
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Юрия Кузнецова-Таежного многие считают двойником Михаила Круга – столь разительно внешнее сходство. Но актера это определение обижает. "Двойники – Ленина и Сталина – фотографируются за 100 рублей с прохожими на Красной площади. А я – актер, это совсем другое существование, – признается Юрий. – К тому же, до того, как сняться в главной роли сериала "Легенда о Круге", который вышел на экраны в 2011 году, я не был похож на этого исполнителя. Мне пришлось поправиться на 16 килограммов, да и согласился я на эту роль не сразу – недели две сомневался, просчитывал все риски".

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Кузнецов-Таежный знал Круга лично. "Мы с ним встречались несколько раз, – говорит он. – А года за два до его смерти даже вместе сидели в жюри конкурса "Мисс Тверь", подсматривая друг у друга оценки".

Перед началом съемок сериала актер созвонился с вдовой Михаила Круга – певицей Ириной Круг. "Она пожелала мне хорошей работы, – вспоминает Кузнецов-Таежный. – В ту пору Ирина была беременна, поэтому на съемочной площадке ее не было. Зато постоянно приходила родная сестра певца – Ольга Медведева. И мама была – Зоя Петровна".

"Зоя Петровна долго и тяжело привыкала ко мне в роли ее сына, – говорит актер. – Когда была премьера, она уходила на последний ряд. Потому что я в гриме был очень похож на ее умершего сына, и ей трудно было это видеть. А улыбаться мне и вовсе она начала лишь через пару лет после того, как картина вышла на экраны. Оценок Зоя Петровна не давала, но относилась ко мне тепло, по-доброму. Три года назад ее не стало..."

Ключевая сцена – сцена убийства Михаила Круга – снималась в доме музыканта. И, как признается Кузнецов-Таежный, далась она непросто. "Мы снимали ночью, – вспоминает Кузнецов-Таежный. – И когда в меня стреляли, помню, как больно шарахнула пуля по груди. Что же касается самого дома, то он стоит на большом участке, в нем четыре этажа, погреб с вином. Круг жил довольно зажиточно по тем временам".

Сегодня Юрий хорошо общается и с сыном покойного Круга – Александром Кругом, и с вдовой – Ириной Круг. "Ирина оформила права на торговую марку "Михаил Круг", – сообщила Кузнецов-Таежный. – Например, без ее ведома и согласия нельзя открывать рестораны и караоке-клубы "Михаил Круг", устраивать концерты памяти Михаила Круга, выпускать чипсы и соки с этим названием".

КАКИЕ КВАРТИРЫ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ В ИПОТЕКУ

Фото: Igor Primak / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 августа 2022, 12:25 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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