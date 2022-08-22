Не Галкин: Брошенную мужем сияющую Пугачеву сняли с молодым мужиком

Появился новый снимок сбежавшей на чужбину Аллы Пугачевой.

После начала спецоперации на Украине звездное семейство укатило за границу. Сначала Примадонна вместе с мужем и детьми обосновалась в Израиле, а потом перебралась в Латвию. Правда, сейчас супругам пришлось расстаться: Алла Пугачева занята заботой об отпрысках, а Максим Галкин бросил семейство и уехал в тур с концертами, на которых обычно поливает грязью кормившую его страну.

С переездом за границу королева российской эстрады стала редко появляться на публике, да и в микроблоге мужа ее стало на удивление мало. Так что, каждый выход артистки в свет для ее поклонников – настоящий праздник. Накануне в Сети появилось свежее фото певицы, которое было сделано на премьере картины "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова.

Судя по всему, во время отсутствия любимого мужа Алла Пугачева не стала коротать вечера дома и окунулась в светскую жизнь. Для выхода в свет супруга Максима Галкина выбрала темное платье с капюшоном, которое утянула широкими ремнем, подчеркнув свою талию. Звезду сняли на улице в компании женщины примерно ее возраста и молодого мужчины.

По лицу Примадонны видно, что она сияет от счастья и в целом довольна своей жизнью. Правда, Алла Пугачева почему-то надела на голову капюшон: возможно, отвыкнув от внимания, она решила смешаться с толпой.