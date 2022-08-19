В Сети появилось фото места Пугачевой на кладбище

Покинувшая Россию Алла Пугачева не стала сжигать мосты и долго хранила молчание в отличие от своего опального муженька Максима Галкина. Примадонна будто оставляла надежду на то, что еще вернется на родину и заживет здесь прежней жизнью.
Кроме того, в России для нее уготовано место на кладбище в Москве. Здесь для нее все приготовлено и продумано до мельчайших деталей.
В молодости Пугачева с семьей жила на окраине Москвы в районе Кузьминки. На местном кладбище похоронены ее родители и брат. Здесь же когда-то хотела упокоиться и сама певица. Рядом с тремя могилами есть еще один выкупленный участок, который огородили заборчиком. На ней есть табличка с номером.
Блогер Андрей Флор наведался на это кладбище. Он отметил, что за могилой семьи Пугачевой тщательно ухаживают. Здесь чисто, стоят цветы и есть надпись "Любимы – незабываемы".
"Родители Аллы Пугачевой познакомились на фронте. Отец, кстати, лишился одного глаза, но это не помешало ему пленить красотку Зинаиду Архиповну. Два года они жили гражданским браком. У них родился сын Геннадий. Он умер от дифтерии. А позже родилась Алла. Детки росли. Однажды к ним в дом пришел учитель музыки. Выяснилось, что у Аллы удивительный музыкальный слух", – поведал Флор.