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Шоу-бизнес
Орущую националистические лозунги мать Королевой погнали взашей: С такими надо жестко

Орущую националистические лозунги мать Королевой погнали взашей: С такими надо жестко

Устроившая жару на концерте мать Наташи Королевой навлекла на себя гнев народа.
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В последнее время в прессе активно обсуждаются выходки матери Наташи Королевой. Проживающая в Майами престарелая женщина отправилась на концерт украинской вокалистки Ирины Билык. Удостоившись чести выйти на сцену пенсионерка высказалась по поводу происходящего на Украине, попутно прокричав всем известные националистические лозунги.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Казалось бы, на этом можно было и закончить, но нет. Артистка во всеуслышание обозвала зятя Людмилы Порывай неприличным словом, назвав его г****. "Мама Люда" же заступаться за Тарзана не стала, а лишь похихикала в ответ.

Этот поступок до глубины души шокировал Дану Борисову, которая сочла выходки матери Королевой настоящей подлостью. Об этом сообщает "Пятый канал". По ее словам, пенсионерка пытается усидеть на двух стульях, однако с такими людьми церемониться нельзя. "С такими надо жестко – гнать метлой", – погнала взашей Порывай телеведущая.

Борисова убеждена, что сама Королева должна провести беседу с родительницей и расставить точки над i. "Чтобы было неповадно", – возмущается блондинка. Она также отметила, что живущие за бугром россияне нередко пытаются как-то выслужиться перед Западом, чтобы получить какие-то привилегии. Именно поэтому они поступают таким образом.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 августа 2022, 19:21 Источник: "Пятый канал" • Требует проверки
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