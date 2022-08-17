Орущую националистические лозунги мать Королевой погнали взашей: С такими надо жестко

В последнее время в прессе активно обсуждаются выходки матери Наташи Королевой. Проживающая в Майами престарелая женщина отправилась на концерт украинской вокалистки Ирины Билык. Удостоившись чести выйти на сцену пенсионерка высказалась по поводу происходящего на Украине, попутно прокричав всем известные националистические лозунги.
Казалось бы, на этом можно было и закончить, но нет. Артистка во всеуслышание обозвала зятя Людмилы Порывай неприличным словом, назвав его г****. "Мама Люда" же заступаться за Тарзана не стала, а лишь похихикала в ответ.
Этот поступок до глубины души шокировал Дану Борисову, которая сочла выходки матери Королевой настоящей подлостью. Об этом сообщает "Пятый канал". По ее словам, пенсионерка пытается усидеть на двух стульях, однако с такими людьми церемониться нельзя. "С такими надо жестко – гнать метлой", – погнала взашей Порывай телеведущая.
Борисова убеждена, что сама Королева должна провести беседу с родительницей и расставить точки над i. "Чтобы было неповадно", – возмущается блондинка. Она также отметила, что живущие за бугром россияне нередко пытаются как-то выслужиться перед Западом, чтобы получить какие-то привилегии. Именно поэтому они поступают таким образом.