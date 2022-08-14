Продажного приспособленца Михалкова облили грязью и унизили его отца: Делает то, за что платят

Артист в личном блоге высказался по поводу поведения и позиции режиссера. По словам звезды, Никита Михалков верный продолжатель дела своего отца. Правда, актер считает, что Сергей Михалков не был достойным примером для подражания. Писатель всю жизнь был "человеком-флюгером", который поворачивается в ту сторону, в которую дует ветер времени.
Станислав Садальский, по сути, назвал Никиту Михалкова продажным приспособленцем и заодно унизил его отца. "Манипулятор и демагог. Чуткий к запросам тех, кто заказывает музыку. И делающий то, за что заплатят", – заявил актер.
Помимо этого артист облил грязью и творчество режиссера. По словам Садальского, все фильмы Михалкова, снятые в этом веке, провалились в прокате. У актера даже есть ответ, почему же так вышло. Он уверен, что все свои последние картины режиссер снимал не для зрителей и даже не для обогащения, а для сильных мира сего.
При этом Стас Садальский отметил, что "Бесогон" Никиты Михалкова все же смотрит и всем советует. Напомним, в своей авторской программе режиссер жестко высказывается на тему современных реалий. За время существования шоу от Михалкова досталось и Бузовой, и Милохину, и другим звездам шоу-бизнеса.