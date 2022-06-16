"Девственность потерял": игривый Михалков принудил юркого Галкина пощупать бодрый сучок

Максим Галкин во время одного из концертов сделал шокирующее заявление.

После начала спецоперации на Украине знаменитый комик с женой и детьми перебрался в Израиль, а вместе с тем стал поливать грязью кормившую его страну. Многие пророчили Максиму Галкину грустный финал его юмористической карьеры, однако он нашел выход.

Теперь комик колесит по зарубежным городам со своими концертами, на которых шутит про Россию и рассказывает истории о своих коллегах по творческому цеху. В Сети появилось видео с одного из выступлений супруга Аллы Пугачевой, во время которого он сделал весьма шокирующее заявление. Он вспомнил, как однажды работал на мероприятии с группой SEREBRO. Когда комик объявил ее на сцене и отправился за кулисы, одна из солисток решила ущипнуть его за пятую точку.

"Я как девственность потерял во второй раз", – разоткровенничался во время своего концерта Максим Галкин.

Он рассказал эту историю Ренате Литвиновой, которая поразила его еще больше. По ее словам, многие артисты любят такие необычные утехи, в частности Никита Михалков. Супруг Примадонны уж было хотел забыть эту историю, но через две недели встретил именитого режиссера, который напомнил ему о произошедшем на концерте, игриво принудив пощупать его бодрый сучок в виде руки.

"Я иду по "Мосфильму", навстречу мне Михалков. Хлопает меня по плечу и говорит: "Я смотрю, ты немножко подкачался! А у меня пощупай!", – приводит слова Максима Галкина ОСН.

