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Шоу-бизнес
"Без привязки к полу": жена Мартиросяна ошарашила странным заявлением о детях

"Без привязки к полу": жена Мартиросяна ошарашила странным заявлением о детях

Жена Гарика Мартиросяна Жанна Левина активно ведет соцсети.
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Время от времени избранница известного юмориста не прочь повеселить своих подписчиков забавными шутками или мемами. Впрочем, не все из них легко заходят аудитории. Иногда жена Гарика Мартиросяна удивляет народ несколько странными юмористическими заявлениями.

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 Гарик Юрьевич Мартиросян

Гарик Юрьевич Мартиросян продюсер, шоумен, телеведущий, комедийный артист

Так случилось и накануне, когда Левина вздумала пошутить на тему воспитания детей. В своем телеграм-канале женщина посмеялась над образом мыслей некоторых слишком современных родителей.

"Я воспитываю своего ребенка без привязки к полу и стереотипов, чтобы он сам выбрал свой гендер," – ошарашила Левина странным заявлением таких родителей.

В продолжение шутки жена Мартиросяна опубликовала фото психотерапевтов, которые через 20 лет стоят перед огромной кучей денег – судя по всему, так много клиентов у них стало вследствие подобного подхода к воспитанию детей.

Кто-то из подписчиков Левиной сумел оценить шутку. Кто-то же стал спорить, мол речь идет не о всех современных родителях, а только о европейских. К счастью, в России такой подход еще не стал популярным.

Напомним, что сама Левина вместе со своим знаменитым мужем воспитывает дочь Жасмин и сына Даниэля. Известно, что юморист души не чает в детях и уделяет им довольно много времени. Можно с большой долей уверенности предположить, что в семье Гарика Мартиросяна к воспитанию детей применяют традиционные методы и заявление Жанны Левиной для них всего лишь шутка.

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Гарик Мартиросян. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 8 июля 2022, 08:38 Источник: Телеграм, Jannalevina-martirosyan • Требует проверки
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