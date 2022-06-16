"Решила уйти": Жена доживающего Мартиросяна поставила точку в разрыве

Супруга Гарика Мартиросяна вышла на связь с поклонниками, чтобы сообщить важную новость.

Знаменитого комика в последнее время не слышно и не видно: он пропал из социальных сетей и не появляется на светских мероприятиях. Его затишье выглядит особенно пугающе на фоне заявления коллеги по цеху Саши Молого, который пророчил конец юмористической деятельности Гарика Мартиросяна: якобы он в качестве комика доживает последние дни.

А вот супруга шоумена ведет активный образ жизни, в том числе с энтузиазмом зависает в социальных сетях, где делится с поклонниками своими фотографиями в модных нарядах и самыми обсуждаемыми новостями. Так, Жанна Левин не смогла пройти мимо известия о закрытии точек в России популярной шведской компании, в которой обожали закупаться миллионы жителей страны и, возможно, семейство комика.

"IKEA решила полностью уйти из России", – фотографию с такой надписью опубликовала в своем микроблоге супруга Гарика Мартиросяна.

Не секрет, что многие ждали открытия магазинов, но торговые точки так и останутся недоступными для покупателей. Жанна Левин в свою очередь поспешила прокомментировать новость. "Вот и все... И точка." – написала под снимком жена юмориста, обсуждая разрыв отношений шведской компании с Россией.

Тема оказалась животрепещущей, ведь под постом появились сотни комментариев от пользователей. Многие стали негодовать из-за закрытия магазинов. "А как же гарантия на мою кухню 25 лет", – написал кто-то из пользователей под публикацией возлюбленной Гарика Мартиросяна.

