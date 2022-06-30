"Я влюбилась в другого": жена Мартиросяна ошарашила заявлением после слухов о разводе

Счастье знаменитых супругов не всегда безоблачно, впрочем, как и у всех остальных пар. Так в последние месяцы в Сети стали плодиться слухи о возможном разводе якобы из-за похождений обаятельного комика. Сам Гарик Мартиросян считает такие разговоры абсолютным бредом да и его верная спутница жизни тоже, кажется, относится вполне спокойно к досужим светским сплетням.
Жена Мартиросяна активно ведет соцсети и сама не прочь иногда попровоцировать свою многочисленную аудиторию. Например, недавно Жанна ошарашила народ заявлением, которое при ближайшем рассмотрении оказалось просто шуткой, но повод для новых сплетен дало.
"Леша, я влюбилась в другого," – говорилось в неожиданной публикации жены комика.
Судя по всему, Жанна Левина не обделена чувством юмора, как и ее знаменитый супруг. Женщина решила повеселить народ забавным диалогом вымышленных персонажей.
Что касается семьи Мартиросяна, то в ней, несмотря на слухи о разводе, похоже, все хорошо. Пара воспитывает дочь и сына и много времени проводит вместе. Сам комик периодически демонстрирует пылкие чувства к жене, комментируя ее снимки в соцсетях.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как заявившая об эмиграции жена Гарика Мартиросяна оставила эмоциональное сообщение.