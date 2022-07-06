"Очень возмущает": разгневанный Сафронов заговорил о покинувшей Израиль Пугачевой

Не успели те страсти улечься, как звездную пару уже заметили в Латвии – в Сети появились кадры с прогулок семейства по побережью Юрмалы. Народ тут же стал строить предположения о том, что побудило пару покинуть Израиль. Кто-то даже заподозрил, что Алла Пугачева и Максим Галкин стали испытывать финансовые трудности и поэтому отправились за более скромной жизнью.
По просьбе журналистов заговорил об этой ситуации и художник Никас Сафронов. В комментарии изданию Teleprogramma.pro он рассказал, что Алла Пугачева не обращалась к нему за помощью. Художник не думает, что у Примадонны действительно возникли финансовые проблемы. Скорее всего, она живет достойно и при этом живет по средствам.
По мнению Сафронова, самое важное сейчас – это то, что Примадонна здорова. О хорошем самочувствии звезды художник знает от общих друзей. Что касается страны, в которой жить, то это личный выбор каждого свободного человека. Накладываемые некоторыми странами ограничения на россиян прямо-таки злят Сафронова.
"Меня очень возмущает: мы не рабы, не заключенные," – заявил разгневанный такими правилами художник.
К счастью для Пугачевой, она смогла сделать свой выбор как свободный человек.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина треснула как корыто.