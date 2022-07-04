"Кошмар": Раздобревшая на заграничных харчах Нетребко выкатила обнаженную грудь

Сначала артистка смиренно молчала, не высказывая свою позицию на этот счет. Это разгневало заграничные театры, которые из-за отсутствия критики спецоперации со стороны Анны Нетребко принялись разрывать с ней отношения и отменять выступления.
В итоге дива поперла против своей родины, открестившись от годами кормившей ее страны. Зато певице удалось восстановить подмоченную в глазах зарубежных театров и зрителей репутацию, и ее стали постепенно возвращать на сцену. Так что, теперь артистка жирует на заграничных харчах и, судя по последним публикациям в социальных сетях, порядком раздобрела.
Сейчас Анна Нетребко находится в Италии. В Вероне она посетила античный римский амфитеатр, чтобы посмотреть постановку, в которой в ближайшее время сама будет учавствовать. Дива сделала пару снимков с коллегами по творческому цеху: на одном из них она запечатлена с полуобнаженными актерами. Благо, сама она одета – в полосатое платье с глубоким декольте, которое позволяет перед всем честным народом выкатить обнаженную грудь.
Поклонники оценили внешний вид своего кумира, а многие поспешили задать вопросы о постановке. Например, один из пользователей поинтересовался, почему оперные певцы на сцене в масках. Ответ от артистки был очевидным: артисты просто-напросто боятся заразиться коронавирусом.
"Кошмар... Ждем вас в Мариинке, у нас ковид отменили", – напомнил о России Анне Нетребко поклонник.