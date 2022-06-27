"Иуда": Продавшуюся за бесценок Нетребко облили помоями

Происходящее в мире сильно пошатнуло положение Анны Нетребко. Так, европейские оперные театры отказали артистке в работе. Однако на Родину она возвращаться не спешит, надеясь вновь заполучить расположение Запада.
Сомнительная позиция певицы возмущает ее соотечественников. Недавно женщина подлила масло в огонь, дав интервью зарубежному изданию. Нетребко заявила, что не планирует давать концерты в России и думает больше о безопасности семьи. Боясь лишиться благ в виде заграничной недвижимости и гражданства Австрии, продавшаяся за бесценок звезда старается особо не комментировать происходящее.
Однако угодить и нашим, и вашим у Анны пока что не очень хорошо получается. Так, женщина нажила в России себе немало врагов, которые то и дело стараются раскритиковать артистку. Так, недавно ее облили помоями в социальных сетях, в очередной раз намекнув на лицемерие оперной дивы.
В Telegram-канале "Звездная пыль" опубликовали видео, на котором Нетребко задорно пританцовывает, прогуливаясь по улице. "А почему Анна Нетребко весело танцует? А потому что у нее есть два стула", – приложили артистку.
Пользователи Сети начали активно комментировать публикацию. "Мадам Брошкина", "Она мне так нравилась. А сейчас я разочарована в ней", "Кто выпустил Мурзилку погулять?", "Какая она мерзкая", "Иуда!", "Продажная", – написали в комментариях.