"Была адекватная, потом алкоголь, наркота": Разведенка Бородина показала фото без трусов

Ведущая шоу "Дом-2" ужаснула развратными снимками. Ксения Бородина демонстрирует обнаженную грудь и пятую точку.

Теледива Ксения Бородина стала целомудренной. Первое время после развода с Курбаном Омаровым она обтирала пах шашлычника, а затем переключилась на воспитание детей. Сейчас Ксения Бородина назидательно критикует других людей, выставляя себя белой и пушистой.

Порой дело доходит до абсурда. Внезапно звезда разместила в личном блоге эротические снимки Бритни Спирс. На одном фото голливудскую поп-диву показали без бюстгальтера, на другом вообще без трусов.

Разведенная Ксения Бородина жестко разнесла этот разврат средь бела дня, хотя сама же его и распространила среди фанатов. Ведущая за глаза вылила ушат помоев на культовую блондинку и спровоцировала массовый негатив в сторону певицы.

"Ребят, а у вас есть здравое объяснение этим фотографиям? Что она все время хочет нам этим сказать? Она же вроде была адекватная, потом алкоголь, наркота, это я все помню... " — ехидно высказалась знаменитость.

Пользователи Сети в целом поддержали посыл ведущей, многим показалось, что Бритни Спирс напоминает раскрепощенную Ольгу Бузову. Досталось и Ксении Бородиной — ее огрели колкими замечаниями из-за интереса к аморальной бескультурщине.

"Одно непонятно, зачем это пересылать дальше? Почему не пройти мимо, что тут обсуждать?", "Что-то вы, Бородулька, не в ту степь начали ходить! Не интересна эта пошлятина никому!", "Тебе какая разница, сутулая? Ее аккаунт, ее жизнь!" — накинулись разъяренные комментаторы.

Напомним, тела голых женщин волнуют не только Ксению Бородину, а еще и ее бывшего мужа. В отпуске Курбан Омаров затащил в постель с двух девиц и похвастался этим фактом.