"Наслаждаюсь свободой": бывший муж Бородиной зажег сразу с двумя знойными красотками

Экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров наслаждается холостяцким отдыхом на юге России.

Кадрами из отпуска бизнесмен щедро делится в своих соцсетях на радость поклонниц и на зависть бывших. На днях он от души повеселился в одном из ночных клубов, где зажег сразу с двумя знойными красотками. Судя по всему, личное общение с девушками продолжилось и после вечеринки, ведь утром бывший муж Ксении Бородиной показал красоток лежащими в его постели.

Не все фолловеры смогли по достоинству оценить похождения любвеобильного бизнесмена – нашлись те, кто решил напомнить Омарову о моральных принципах и даже попытался пристыдить гуляку. Мужчина же не замедлил с ответом.

"Наслаждаюсь свободой, которой у меня не было уже много-много лет," – оправдался бывший Бородиной.



В своем микроблоге Омаров рассказал, что он стал жить с девушкой вскоре после развода с телезвездой и вышел из тех отношений лишь недавно. Теперь наконец настало то счастливое время, когда мужчина никому ничего не должен и может гулять по полной. Всем, кто вздумает читать ему мораль, бизнесмен посоветовал "смотреть в свою тарелку".

Напомним, что бизнесмен и телеведущая расстались в прошлом году после почти шести лет брака. Развод сопровождался слухами об изменах. У бывших супругов осталась общая дочь, которая теперь живет с матерью.

Ранее бывший муж Ксении Бородиной показал дорогую женщину, после чего фолловеры даже решили, что она-то и должна составить пару Курбану Омарову.