"Охамели!": запачкавшаяся связью на стороне жена Газманова сорвалась на крик

Олег Газманов и его супруга Марина недавно отметили очередную годовщину свадьбы.

Однако некоторые предполагают, что у звездной четы не все так гладко. Поводом для пересудов стало недавнее видео на странице в запрещенной социальной сети. Супруга артиста опубликовала кадры с занятий танцами, на которых страстно прижимается к тренеру – потному и горячему мужчине.

В Сети тут же появилось множество восклицаний: мол, как Олег Газманов терпит подобное от жены!? Как оказалось, слухи дошли и до Марины. В личном блоге женщина разразилась гневной отповедью в сторону тех, кто посмел негативно высказаться об ее отношениях с мужем.

Запачкавшаяся предполагаемой связью на стороне жена Газманова заявила, что старается вдохновлять женщин за 50 своим примером преданной супруги, сексуальной женщины и человека, живущего интересную жизнь.

"Я веду активный образ жизни, питаю мужа качественной женской энергией, он до сих пор Мега плодовит, имею сексуальную фигуру, не была замечена ни в каких флиртах и изменах! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – сорвалась на крик Марина.

Жена Олега Газманова заявила, что устала от грязных пересудов со стороны прессы и мечтает почистить ряды тех, кто льет грязь. "Вы охамели, оборзели и поглупели!" – сказала как отрезала блогер.