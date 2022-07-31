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Шоу-бизнес
Один муж изменял, другой пропивал все деньги: почему личная жизнь Эдиты Пьехи пошла под откос

Один муж изменял, другой пропивал все деньги: почему личная жизнь Эдиты Пьехи пошла под откос

31 июля Эдите Пьехе исполняется 85 лет. Знаменитая артистка построила блестящую карьеру, обзавелась крепкой и большой семьей, но не встретила вторую половинку. Все ее браки закончились разводом.
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Путь Эдиты Пьехи к успеху был непростым. Несмотря на все трудности, ей удалось прославиться и стать легендой советской и российской эстрады. В любви знаменитость тоже не раз преследовали неудачи. Эдита Станиславовна трижды выходила замуж, но крепкий брак ни с одним из супругов так и не построила. Об одном из разводов Пьехе даже пришлось пожалеть.

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 Эдита Станиславовна Пьеха

Эдита Станиславовна Пьеха певица, актриса

Первая серьезная любовь пришла к Эдите Станиславовне еще в юности. Будучи студенткой Пьеха попала в хор польского землячества, руководителем которого оказался обаятельный Александр Броневицкий. Между дирижером и певицей быстро вспыхнули чувства, однако мужчине потребовалось много времени, чтобы уговорить возлюбленную пойти с ним под венец. В 1956 году Пьеха сдалась и стала его женой.

Увы, совместная жизнь оказалась совсем не такой, как мечтала артистка. Броневицкий то и дело критиковал жену, к тому же, не был ей верен. Певица тщательно следила за внешностью и постоянно совершенствовала вокал, чтобы угодить мужу, но не могла выбросить из головы мысли о его изменах. Из-за тревожных переживаний артистка родила единственную дочь Илону раньше срока.

Окончательно брак рухнул спустя 20 лет. Эдита Пьеха влюбилась в полковника КГБ Геннадия Шестакова и честно призналась в этом мужу. Именно он стал ее вторым супругом. Первое время в отношениях царила идиллия, но все изменилось, когда артистка узнала о пагубном пристрастии своего возлюбленного.

Вскоре после свадьбы выяснилось, что Шестаков страдает от алкогольной зависимости. Супруги прожили вместе около шести лет, и все это время мужчина практически не выходил из запоев, спуская на спиртное все заработанные деньги. Второй развод дался Пьехе настолько нелегко, что она зареклась больше не связывать себя узами брака. Впрочем, спустя 10 лет звезда все же нарушила обещание.

Третьим супругом Эдиты Пьехи стал преданный поклонник ее творчества и работник администрации президента Владимир Поляков. Несмотря на то, что артистка жила в Санкт-Петербурге, а ее ухажер – в столице, между ними вспыхнул роман. Около двух лет пара крутила интрижку по телефону, а потом решила связать себя узами брака. Впрочем, штамп в паспорте не скрепил отношения. Супруги продолжили жить на расстоянии даже после женитьбы и все больше отдалялись друг от друга. Спустя 12 лет союз окончательно рухнул.

Несмотря на то, что все браки Эдиты Пьехи пошли под откос, ее с полной уверенностью можно назвать счастливым человеком. У артистки есть дружная семья, взрослая дочь и внуки, замечательные правнуки. Единственное, о чем она сожалеет – о расставании с первым мужем. По мнению звезды, при желании этот союз можно было бы сохранить.

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Эдита Пьеха. Фото: Valeriy Matusov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 31 июля 2022, 09:59 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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