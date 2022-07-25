Жена Газманова попрощалась с любимым: Уношу твои запахи

Супруга Олега Газманова сообщила о своем отъезде.

Марина Газманова счастлива в браке с Олегом Газмановым, пара считается едва ли не самой крепкой в российском шоу-бизнесе. Женщина активно ведет социальные сети, в которых делится моментами личной жизни. Накануне она попрощалась с любимым...

К счастью, прощание было не с любимым мужчиной, а любимым городом. Женщина сообщила, что покинула Санкт-Петербург, однако она обещала вернуться. Супруга певца написала трогательный пост в социальных сетях, в котором призналась в любви городу. "Питер, Питер, Питер! Прощаюсь с тобой, город – корабль! Но уношу твои запахи, образы, тайны за тень ресниц! Мчу по дороге в сапсане домой в магнетически родную Москву, перелистываю фотографии Петергофа, Екатерининского парка... Завидую самой себе! Я как наполненная шкатулка с драгоценностями возвращаюсь в объятия семьи", – написала Марина.

Поклонники Газмановой отметили, что Санкт-Петербург – великолепный город, в который они мечтают попасть. "Давно мечтаю побывать в Питере. Действительно, чудесный город", "Как же круто вы провели время. Отличный получился отдых", "Тоже хочу там побывать", "В этот город хочется возвращаться снова и снова", "Вы так хорошо пишете, душа", – написали пользователи Сети.