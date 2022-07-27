"Как Олег это переносит?": Потный мужик пихнул свой агрегат развратной жене Газманова

Звездная пара, кажется, идеальный пример гармоничных отношений. Даже периодически появляющиеся слухи о ссорах и скандалах не мешают счастью возлюбленных. И хотя куча совместно проведенного времени вместе приносит супругам только счастье, иногда они все-таки расстаются, чтобы посвятить время себе. Чем в это время занимается Олег Газманов, остается догадываться, а вот его жизни проводит минут в компании горячего мужчины.
В микроблоге дизайнера появились весьма пикантные кадры! Марина показала поклонникам видео с танцевальных занятий: супруга звездного музыканта станцевала бачату в паре со своим партнером, и номер получился уж очень горячим и достаточно развратным. 53-летняя светская львица в коротеньких шортиках терлась о своего компаньона, который, очевидно в разгар столько непростого танца вспотел.
В некоторых моментах плясуны были так близко друг к другу, что мужчина невольно пихал свой агрегат в возлюбленную Олега Газманова. Поклонники дамочки из высшего общества оценили жаркое выступление Марины, однако у некоторых возник вполне логичный вопрос. "Как Олег это переносит?", – написал в комментариях кто-то из пользователей.
Ответ от супруги знаменитого артиста, конечно, не последовал. Но, судя по тому, что дизайнер выкладывает подобный ролик не впервые, музыкант не запрещает возлюбленной обжиматься с молодыми красавцами. Впрочем, что в этом такого? Это же искусство!