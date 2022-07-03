Объявлено о готовящейся провокации на шоу бежавшего из России Галкина

Максим Галкин может столкнуться с провокацией на своем выступлении. Об этом сообщила Мария Погребняк.

Максим Галкин, покинувшей Россию вместе с Аллой Пугачевой, активно выступает за границей. На июль у шоумена запланировано мероприятие в Турции.

Продюсер Мария Погребняк убеждена, что концерт с большой долей вероятности не обойдется без эксцессов. Она отметила, что юморист нелестно высказывался о России, чем вызвал гнев у многих соотечественников.

Погребняк выразила уверенность, что Галкин столкнется с негативом со стороны патриотично настроенных граждан во время выступления. "Какой интересный намечается концерт в Анталии, но кажется Максим Галкин сильно рискует. Учитывая, что на концертах в Израиле Максим несмешно и агрессивно шутил про СВО и Россию, в Турции на представление придут украинцы и оппозиционно настроенные россияне, но может произойти и другое. Вдруг, не пожалев денег, там окажутся патриоты, и тогда в Галкина могут полететь уже не яблоки, а арбузы с дынями", — написала она в своем телеграм-канале.

Продюсер добавила, что, по ее мнению, концерт не пройдет без скандала. Многие пользователи Сети согласились с Марией. Россияне полагают, что Галкин притягивает к себе негатив, позволяя себя отпускать колкости в адрес страны, которая дала ему возможность зарабатывать.