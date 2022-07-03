"Уже померла": Что происходит с увядающей за бугром Пугачевой

Известный психолог высказалась о жизни Аллы Пугачевой.

Несколько лет назад Алла Пугачева стала матерью во второй раз. Суррогатная мать родила ей и ее супругу Максиму Галкину двойняшек, которых счастливые родители назвали Лизой и Гарри. Стоит отметить, что все происходило в строгой секретности. Так, даже вынашивающая младенцев женщина не знала, кто впоследствии будет воспитывать детей.

Примерно через месяц после рождения малышей, артисты в тесном кругу родственников и друзей сообщили о радостном событии. Самих крох присутствующим показывать не стали, однако гости смогли увидеть детей ан видео. Этого оказалось достаточно, чтобы вскоре информация разлетелась во всех газетах.

Известие стало настоящей сенсацией. Народ поздравлял Аллу Борисовну, а также желал ее отпрыском счастья и здоровья. Но нашлись и те, кто критиковал Примадонну. Так, некоторые певицу осудили за то, что она решила стать матерью в столь позднем возрасте. Хейтеры были убеждены, что престарелая артистка, разменявшая седьмой десяток, не сможет стать хорошей матерью. Однако в итоге Пугачева всем доказала, что злопыхатели ошиблись. Она проявила себя чуткой и заботливой матерью, отдающей всю себя отпрыскам.

Блогер Вероника Степанова недавно заявила, что Примадонна очень старается для своих детей. Артистка понимает, что должна беречь здоровье ради наследников. "Возможно, уже померла, если бы не эти двое детей", – говорит психолог, отмечая, что дети – это мотивация вокалистки. Именно ради малышей Алла Борисовна относится к себе с большей заботой.

Напомним, несколько месяцев назад Алла Пугачева вместе с семьей покинула Россию и уехала в Израиль. Некоторые считают, что вынудил ее на это поливавший Россию грязью Максим Галкин. Так, Вячеслав Манучаров убежден, что юморист обрек Примадонну на увядание за бугром. Сама же она, по словам телеведущего, не решилась бы покинуть Родину, поскольку в России ее все любят и уважают.